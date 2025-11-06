Habertürk
        Mardin'de Filistin temalı "Danuk Festivali" yapıldı

        Mardin'de Filistin temalı "Danuk Festivali" yapıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Danuk Festivali" Filistin temasıyla gerçekleştirildi.

        06.11.2025 - 21:03
        Mardin'de Filistin temalı "Danuk Festivali" yapıldı
        Mardin’in Nusaybin ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Danuk Festivali" Filistin temasıyla gerçekleştirildi.

        Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, kazanlarda buğday (danuk) haşlandı.

        Okul öğretmenlerinden Narin Engin, etkinliğin hem yöresel kültürü yaşatmayı hem de öğrencilere değer kazandırmayı hedeflediğini belirterek, "Bu yıl festivalimizin dördüncüsünü Filistin temasıyla düzenledik. Amacımız, çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de Filistin’i unutmamaları. Eskiden Danük’ü sade tereyağıyla yapardık, bu yıl öğrencilerin isteğiyle ketçap da ekledik." dedi.

        Daha sonra katılımcılara danuk ikram edildi.

        Etkinliğe, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

