        Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun Derik'te mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:22
        Mardin Valisi Akkoyun Derik'te mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkoyun başkanlığında, Derik ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Derik genelinde yürütülen hizmetler ve projelere ilişkin sunum yaparak muhtarları bilgilendirdi.

        Muhtarlar ise mahallelerine ilişkin talep ve önerilerini dile getirdi.

        Vali Akkoyun, iletilen konuların çözüme kavuşturulması için ilgili kurum ve daire başkanlarına talimat verdi.

        Toplantının sonunda, muhtarlarla iş birliği ve koordinasyon içinde yürütülen hizmetlerin vatandaş memnuniyetine katkı sunduğu vurgulandı.

        Toplantıya, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları ve MARSU Genel Müdürü Murat Erçin katıldı.

