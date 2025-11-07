Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Derik ilçesinde zeytin hasadına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik ilçesinde zeytin hasadına katıldı.

        Giriş: 07.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:51
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Derik ilçesinde zeytin hasadına katıldı
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik ilçesinde zeytin hasadına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan Derik zeytini hasadına katılarak çiftçi Mucizat Ekinci'ye ait zeytin tarlasında zeytin topladı ve yeşil zeytin kırdı.

        Hasat sırasında çiftçilerle sohbet eden Akkoyun, Derik zeytininin yetiştirilme süreci, zeytinin işlenmesi ve zeytinyağı üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

        Akkoyun, zeytin üreticilerine bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Daha sonra Akkoyun, Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Derik Kaymakamlığı tarafından DİKA ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen Derik Zeytin Sıkma, İşleme ve Sabun Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulunan Akkoyun, tesisin üretim kapasitesi, işleyiş süreci ve şehrin ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Akkoyun, tesise bugüne kadar her türlü desteği verdiklerini belirterek, projenin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını ve desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

        75 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını da inceleyen Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan bilgi aldı.

        Ziyaretlerde Vali Akkoyun'a, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ve daire başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

