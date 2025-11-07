Mardin'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam ile ilgili bilgilendirme yapıldı, ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlükleri işbirliğiyle İpekyolu İlkokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda öğrencilere sağlıkla ilgili teorik bilgiler verildi.

Daha sonra okul bahçesinde oluşturulan stantlarda sağlık ekipleri eşliğinde öğrenciler uygulamalı ilk yardım eğitimi aldı.

Çocuklar, hasta taşıma ve sedye kullanımı gibi konularda da deneyim kazandı.

- "Çocuklarımızı birer sağlık elçisi olarak görüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak protokolüyle yürütülen program kapsamında 4. saha uygulamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 3 bin 625 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Yavuz, "Çocuklarımızı birer sağlık elçisi olarak görüyoruz. Çocuklarımıza teorik eğitim verildi. Bu eğitimler kişisel beslenmeden hijyene, sağlıklı yaşamdan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının nasıl edinileceğine dair teorik bilgiler içeriyor. Çocuklar ayrıca sağlık çalışanı ağabeyleri ve ablaları ile uygulamalı eğitim de gördüler." dedi.

Yavuz, Sağlık Bakanlığınca sağlığın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Program sonunda, Kaymakam Abdullah Şahin, İlçe Sağlık Müdürü Ömer Faruk Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş tarafından öğrencilere "Sağlık elçisi" belgesi verildi.