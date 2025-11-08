Mardin'de aranan hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "nitelikli yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.