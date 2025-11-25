Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ve 5 yaşındaki çocukları, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:21 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:21
        GÜNCELLEME - Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ve 5 yaşındaki çocukları, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.

        Evde başlarından silahla vurulmuş halde Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'yı gören muhtar ve komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.

        Polis ekiplerince binanın içindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

