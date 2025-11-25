Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı 4 dilde kamu spotu hazırladı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice hazırladığı kamu spotunu yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:03 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:03
        Mardin Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı 4 dilde kamu spotu hazırladı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice hazırladığı kamu spotunu yayımladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 4 dilde hazırlanan videoda, kadının toplum içindeki rolüne değiniliyor.

        Farklı meslek gruplarından kadın ve erkeklerin yer aldığı çalışmada, kadının önemine ilişkin görüşleri yer alıyor.

        Kadının aile içindeki birleştirici rolüne dikkati çekilen çalışmada, kadın emeğinin, sevgisinin ve fedakarlığının aile içi dengeyi güçlendiren temel unsurlar arasında yer aldığı vurgulanıyor.

        Kent genelinde ve dijital platformlarla geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenen kamu spotuyla kadına yönelik toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

