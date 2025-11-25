Mardin Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı 4 dilde kamu spotu hazırladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 4 dilde hazırlanan videoda, kadının toplum içindeki rolüne değiniliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice hazırladığı kamu spotunu yayımladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.