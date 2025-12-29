Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun karla mücadele çalışmalarını GAMER'de koordine ediyor

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarını koordine ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun karla mücadele çalışmalarını GAMER'de koordine ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarını koordine ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) karla mücadele çalışmalarını takip etti.

        Sahada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akkoyun, ana arterler, kırsal mahalle yolları, hastane güzergahları ile acil durum noktalarına öncelik verilmesi talimatında bulundu.

        Vali Akkoyun'a çalışmalarında Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile ilgili kurum amirleri ve daire başkanları de eşlik ediyor.

        Akkoyun, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve kış şartlarına uygun önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

        Karayolları, emniyet, jandarma, büyükşehir belediyesi ve ilgili tüm birimlerin tam koordinasyon içerisinde 7/24 esasına göre görev yaptığı ifade eden Akkoyun, olumsuz hava koşulları sona erene kadar karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor
        Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden sürücülere "kış lastiği" uyarısı
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden sürücülere "kış lastiği" uyarısı
        Mardin'de trafik kazasında yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti
        Mardin'de trafik kazasında yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti
        Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli
        Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli
        Mardin'de kar yağışı etkili oldu
        Mardin'de kar yağışı etkili oldu
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı