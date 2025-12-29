Midyat'ta kar yağışı etkili oldu
Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar yağışıyla cadde ve yollar beyaza büründü.
Belediye ekipleri, yollarda kar küreme araçlarıyla çalışma yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.