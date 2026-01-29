Nusaybin Kaymakamı Çakır'a belediye başkanlarından ziyaret
Mardin'de ilçe belediye başkanları, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır'ı ziyaret etti.
Mardin'de ilçe belediye başkanları, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır'ı ziyaret etti.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Nusaybin Kaymakamlığına ziyarette bulundu.
Kaymakam Çakır ile makamında bir araya gelen belediye başkanları, ilçeler arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Çakır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye başkanlarına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.