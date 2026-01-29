Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Nusaybin Kaymakamı Çakır'a belediye başkanlarından ziyaret

        Mardin'de ilçe belediye başkanları, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusaybin Kaymakamı Çakır'a belediye başkanlarından ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de ilçe belediye başkanları, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır'ı ziyaret etti.

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Nusaybin Kaymakamlığına ziyarette bulundu.


        Kaymakam Çakır ile makamında bir araya gelen belediye başkanları, ilçeler arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

        Çakır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye başkanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Ankara'ya kritik ziyaret
        İran'dan Ankara'ya kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?

        Benzer Haberler

        Mardin'de bağımlılıkla mücadele eğitim ve farkındalık programları hayata ge...
        Mardin'de bağımlılıkla mücadele eğitim ve farkındalık programları hayata ge...
        Beyaza bürünen mahalle ihtişamı ile kendine hayran bıraktı
        Beyaza bürünen mahalle ihtişamı ile kendine hayran bıraktı
        Mardin'deki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
        Mardin'deki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6...
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6...
        Mardin'de hastane önündeki silahlı kavgaya ait kamera görüntüsü ortaya çıkt...
        Mardin'de hastane önündeki silahlı kavgaya ait kamera görüntüsü ortaya çıkt...
        Mardin'deki silahlı kavgayla ilgili 6 şahıs tutuklandı
        Mardin'deki silahlı kavgayla ilgili 6 şahıs tutuklandı