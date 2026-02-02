Nusaybin'de ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
–Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Nisibis İlkokulu'nda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinde öğrencilere bayrak sevgisi anlatıldı.
Okul Müdürü Selman Yavuz yaptığı açıklamada, ay yıldızlı Türk bayrağının birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.
Öte yandan okul tarafından bayrak sevgisini anlatan bir video hazırlandı.
Videoda, öğrencilerin okul bahçesinde dev Türk bayrağı taşıdığı, bayrağı öperek saygı gösterdiği, okula gelen her öğrencinin elinde bayrak bulunduğu ve öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde bayraklarla okul içinde tur attığı görüldü.
Videoda ayrıca öğrencilerin ellerinde bayraklarla derslerine girdiği görüntüler yer aldı.
