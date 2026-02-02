Habertürk
Habertürk
        Mardin Haberleri

        Nusaybin'de ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

        –Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Nisibis İlkokulu'nda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinde öğrencilere bayrak sevgisi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:43 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:43
        Nusaybin'de ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
        –Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Nisibis İlkokulu’nda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinde öğrencilere bayrak sevgisi anlatıldı.

        Okul Müdürü Selman Yavuz yaptığı açıklamada, ay yıldızlı Türk bayrağının birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

        Öte yandan okul tarafından bayrak sevgisini anlatan bir video hazırlandı.

        Videoda, öğrencilerin okul bahçesinde dev Türk bayrağı taşıdığı, bayrağı öperek saygı gösterdiği, okula gelen her öğrencinin elinde bayrak bulunduğu ve öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde bayraklarla okul içinde tur attığı görüldü.

        Videoda ayrıca öğrencilerin ellerinde bayraklarla derslerine girdiği görüntüler yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

