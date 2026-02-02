Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Mardin'de evde çıkan yangında karı koca öldü, 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Mardin'de evde çıkan yangında karı koca öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

        İncelemede Hamit K. (70), Azize K. (72), Hüseyin K. (60) ve Ahmet K. (25) yerde hareketsiz bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İncelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Otopsi işlemlerinin ardından Kırsal Akyazı Mahallesi'ne getirilen 2 kişinin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

        Yangında yaşamını yitiren Hamit ve Azize K'nin karı koca, yaralılardan Hüseyin K'nin, Hamit K'nin kardeşi ve Ahmet K'nin de Hüseyin'in oğlu olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
        Nusaybin'de ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı
        Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi (2)
        Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi (2)
        Mardin'de ev yangını: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Mardin'de ev yangını: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Mardin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mardin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi