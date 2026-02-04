Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilirken bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 6 kişi adli mercilere sevk edilmiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilirken bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 6 kişi adli mercilere sevk edilmiştir." dedi.

        Vali Akkoyun başkanlığında İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Akkoyun, asayiş ve güvenlik verilerini titizlikle değerlendirerek suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamını kalıcı hale getirmeyi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve işbirliği ile teknolojik imkanların aktif şekilde kullanılması sayesinde suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığını vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf ederek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemizi sürdürmek ana hedefimizdir. Bu doğrultuda ocak ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 26 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 86 kişiden 6'sı tutuklandı. Organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 8 operasyon düzenlenmiş olup 8 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 38 silah ile 1079 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

        Düzensiz göçle yapılan mücadeleye ilişkin de Akkoyun, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 39 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattının ötesinde engellendiğini bildirdi.

        Akkoyun, "Sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilirken bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 6 kişi adli mercilere sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Bağımlılıkla mücadele konusunda da çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirten Akkoyun, bir taraftan kolluk kuvvetlerinin kente uyuşturucu madde girişini engellediğini, diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ocak ayında 68 operasyon düzenlendiğini ifade eden Akkoyun, şunları aktardı:

        "Bu operasyonlarda 79 kişi hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapıldıktan sonra gözaltına alınan 13 kişi tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimizde ocak ayında 42 operasyon düzenlendi, 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında da geçen ay aranan 751 kişi güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir."

        Akkoyun ayrıca "terör", "ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele", "yasa dışı bahis", "kumar ve suç gelirleriyle mücadele" başta olmak üzere il genelinde siber suçlar kapsamında 7 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişinin adli mercilere sevk edildiğini belirtti.

        Trafik kazalarını en aza indirme konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Akkoyun, yapılan denetimler kapsamında geçen ay 1776'sı okul servis aracı olmak üzere, 131 bin 216 aracın denetlendiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Mardin'de "ASKOM Bölge Toplantısı" yapıldı
        Mardin'de "ASKOM Bölge Toplantısı" yapıldı
        Midyat'ta göreve başlayan zabıta memurlarıyla toplantı yapıldı
        Midyat'ta göreve başlayan zabıta memurlarıyla toplantı yapıldı
        Mardin'in en önemli dinlenme alanlarından olan Reşan Çayı eski ihtişamına k...
        Mardin'in en önemli dinlenme alanlarından olan Reşan Çayı eski ihtişamına k...
        Mardin'de kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mardin'de kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden asfalt seferberliği
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden asfalt seferberliği
        Midyat Belediye Başkanı Şahin adliye binası inşaatında incelemede bulundu
        Midyat Belediye Başkanı Şahin adliye binası inşaatında incelemede bulundu