Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de Fehim Adak'ı anma programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden eski bakan Fehim Adak için düzenlenen anma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 22:56 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de Fehim Adak'ı anma programına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden eski bakan Fehim Adak için düzenlenen anma programına katıldı.

        Milli Gençlik Derneğince, vefatının 10. yılı dolayısıyla Adak için kentteki bir otelde gerçekleştirilen anma programında konuşan Erbakan, Adak'ı rahmetle andıklarını söyledi.

        Adak için düzenledikleri anma programlarını bundan sonra daha kapsamlı gerçekleştirmeyi düşündüklerini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

        "Çünkü Fehim Adak gibi bir büyüğümüzün ruhunun manasının, temsil ettiği değerlerinin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması, Milli Görüş davasının geleceği, gençlerimizin, nesillerimizin yetişmesi için çok büyük mana ifade etmektedir. Fehim Adak büyüğümüzün siyasi hayatına, yapmış olduğu görevlere ve arkasından da bıraktığı manevi mirasa baktığınız zaman, siyaseti bir ticaret olarak değil, ibadet olarak yaptığını açık bir şekilde görmeniz mümkündür. Ne mutlu ona, ne mutlu onun gibi böyle güzel sada bırakıp ahirete irtihal edenlere. Allah gani gani rahmet eylesin. 1948 yılından itibaren merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızla yol yürüyen bir dava adamı, bir mücahit, örnek bir şahsiyet."

        Fehim Adak'ın oğlu AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da babasının ahlak ve maneviyat düsturunu korumaya çalışarak, memlekete en iyi şekilde fayda göstermeye çalıştığını söyledi.

        Adak, "Programa çeşitli görüşlerden, farklı partilerden katılımcılar da 'Fehim Adak' denilince koşarak geldiler. Mardin'in ne kadar vefakar, ne kadar samimi bir kent olduğuna şahitlik ediyoruz. Başta Necmettin Erbakan hocamıza, babama ve diğer dava arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

        Programda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fehim Adak'ın oğlu Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdulhamit Adak ile Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan da konuşma yaptı.

        Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Yeniden Refah Partisi Mardin İl Başkanı Mahmut Özer ile partinin bölge illerinden gelen il başkanları ve partililer katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 2 kadının cenazesi İsta...
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 2 kadının cenazesi İsta...
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de kazada ölen 2 kadının cenazesi, İstanbul'a gönderildi
        Mardin'de kazada ölen 2 kadının cenazesi, İstanbul'a gönderildi
        Mardin'de boğazına yabancı cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'de boğazına yabancı cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'de soluk borusuna yabancı cisim kaçan çocuk, öldü
        Mardin'de soluk borusuna yabancı cisim kaçan çocuk, öldü