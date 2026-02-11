Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.



Kırsal Kocaköy Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 FUG 064 plakalı hafif ticari araç ile 35 JU 227 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlarda bulunan Şehmus Ü. (35), Gurbet Ü. (31), Erva Ü. (9), Zeynep Ü. (11), Kerime Ç. (61) ve Şehmus Ç. (67) yaralandı.



Yaralılar ambulansla Mazıdağı ve Derik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.







