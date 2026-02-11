Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

        Mardin Büyükşehir Belediyesince "Mardin Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP–YİDEP) Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 20:36 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesince "Mardin Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP–YİDEP) Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Sanat Akademisi Salonu’nda düzenlenen çalıştayda, iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, uyum stratejileri, izleme ve raporlama süreçleri ile kurumsal eşgüdüm konuları ele alındı.

        - "Küresel sorunların çözümü yerelde başlıyor"

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını söyledi.

        Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklık, kuraklık, sel ve gıda krizlerinin bu durumun açık göstergeleri olduğunu ifade eden Seydaoğulları, şunları kaydetti:

        "Küresel sorunların çözümü yerelde başlıyor. Bu anlayış, modern yerel yöneticiliğin temel taşıdır. Mardin’de artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar, tarımsal verim kaybı, su kaynakları üzerindeki baskı ve artan enerji maliyetleri bu gerçeği ortaya koyuyor. Hazırlanan eylem planı teknik bir dokümandan öte, geleceğe dair bir yol haritasıdır. Bu yol haritası, bugün burada bulunan sizlerin katkılarıyla şekillenecektir. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, tüm paydaşlarla birlikte bu süreci kararlılıkla yürüteceğiz."

        Seydaoğulları, sürecin tüm paydaşlarla birlikte yürütüleceğini belirterek, çalıştayın hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Hidayet Oğuz da iklim değişikliğinin tarımdan enerjiye, şehir yaşamından ekonomiye kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini ifade etti.

        Yerel yönetimlerin süreci planlamanın ötesinde sahaya yansıtmakla sorumlu olduğunu dile getiren Oğuz, "Bugün ele alacağımız 'Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı', Mardin’in mevcut koşullarını dikkate alan ve geleceğe yönelik bir yol haritasıdır. Bu yol haritası, siz değerli paydaşların katkılarıyla güçlenecektir." dedi.

        Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Sınağ ise iklim değişikliğinin küresel ölçekte ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, şehirlerin uygulanabilir eylem planları hazırlamasının önemine dikkati çekti.

        Eğitimin ve enerji verimliliğinin önemine değinen Sınağ, "Enerji verimliliği en etkili adımlardan biridir. Bir çocuğa gereksiz yanan lambayı kapatmayı öğretmek dahi önemli bir tasarruf ve bilinç adımıdır."ifadelerini kullandı.

        Çalıştay kapsamında kentin fiziksel gelişimi ve yapılı çevre, yenilenebilir enerji, ulaşım, atık ve atık su yönetimi, farkındalık, finans ve kurumsal örgütlenme, enerji yoksulluğu, su kaynakları yönetimi, tarım ve gıda güvencesi, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık ile doğal afet risk yönetimi ve sağlık-sivil savunma başlıklarında sunumlar yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de sağanak; yollar ve okul bahçeleri suyla doldu
        Nusaybin'de sağanak; yollar ve okul bahçeleri suyla doldu
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralan...
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralan...
        Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Mardin'de 4 kadının apartmandaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
        Mardin'de 4 kadının apartmandaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
        Mardin'de üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Mardin'de üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        3'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        3'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı