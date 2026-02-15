Mardin'de park halindeki tırın çekicisi yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan tırın çekicisi, kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan tırın çekicisi, kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki tırın çekicisinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.