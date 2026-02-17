Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 17.02.2026 - 16:10 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:10
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 9-15 Şubat'ta il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.


        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 132 gram kokain, 34 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 17 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı.



