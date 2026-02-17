Canlı
        Haberleri

        Prof. Dr. Hıdır Apak, MAÜ Rektör Yardımcılığına olarak atandı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Hıdır Apak atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:40 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:40
        Prof. Dr. Hıdır Apak, MAÜ Rektör Yardımcılığına olarak atandı
        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Hıdır Apak atandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görev yeri değişikliği nedeniyle üniversiteden ayrılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız'ın yerine Prof. Dr. Hıdır Apak görevlendirildi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Prof. Dr. Apak'ın akademik birikimi ve kurumsal deneyimiyle üniversiteye önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.


        Özcoşar, "Akademik başarılarıyla üniversitemize değer katan kıymetli hocamızın, yeni görevinde de üniversitemizin gelişim sürecine güçlü bir vizyonla katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

