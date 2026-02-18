Mardin Müftüsü Enver Türkmen'den ramazan ayı mesajı

Mardin Müftüsü Enver Türkmen, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Türkmen, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Ramazanın sabrın, merhametin, paylaşmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:



"Bu mübarek ayı karşılarken gönlümüz, dünyanın farklı bölgelerinde zulüm ve sıkıntı altında bulunan kardeşlerimizle birliktedir. Özellikle Gazze'de yaşanan insani dram, mazlumların feryadı ve masumların maruz kaldığı acılar hepimizi derinden üzmektedir. Ramazan ayının, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Kadim medeniyetlerin ve farklı inançların asırlardır bir arada yaşadığı Mardin'imizde ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, kıymetli Mardinli hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın insanlığa barış, adalet ve merhamet getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz."

