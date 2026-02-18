HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik'ten ramazan ayı mesajı

HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çevik, mesajında, ramazan ayının başta Gazze olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa huzur, sıhhat, selamet, vahdet, izzet ve uhuvvet getirmesini diledi.





Çevik, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.



