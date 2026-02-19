Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:02 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:02
        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.


        Yeni Mahalle 514. Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

