Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Mezopotamya Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Evde hasar oluşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"

        Benzer Haberler

        Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal'in evde silahla ölümüne ilişkin babası tutukla...
        Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal'in evde silahla ölümüne ilişkin babası tutukla...
        Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğunun evde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi...
        Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğunun evde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi...
        Mazıdağı'nda 16 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili baba tutuklandı, ağabey ser...
        Mazıdağı'nda 16 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili baba tutuklandı, ağabey ser...
        Mazıdağı'nda iki günde ikinci şüpheli ölüm
        Mazıdağı'nda iki günde ikinci şüpheli ölüm
        Mardin Valisi Akkoyun özel harekat polisleriyle iftar yaptı
        Mardin Valisi Akkoyun özel harekat polisleriyle iftar yaptı
        Mardin'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutl...
        Mardin'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutl...