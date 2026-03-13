Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:04
        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

