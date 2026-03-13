Mardin'de 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.