        Haberleri

        Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 110. yıl dönümü kutlandı

        Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 110. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Süleyman Sidar Yetişmiş, Atatürk'ün general müjdesini Mardin'de aldığını anımsattı.

        Yetişmiş, "Bizler, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in değerlerini koruyarak, ülkemizin birlik ve beraberliği için bilgiyle, cesaretle ve inançla çalışacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz." dedi.

        Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

