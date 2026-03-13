Canlı
        Mardin'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Mardin'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 13.03.2026 - 10:59
        Mardin'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Elbeyli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PIB 241 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

