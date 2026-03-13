Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 UKY 79 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Ş.Ç. (39), Z.Ş. (44), M.Ş. (35), A.İ.Ç. (10) ve A.Ş.Ç. (12) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yak...
        Mardin'de 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yak...
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 110. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 110. yıl dönümü kutlandı
        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü