Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ilçede çalışma başlatıldı.



Çalışma kapsamında, 80.38 gram esrar, 3.41 gram metamfetamin ve 2.06 gram bonzai ele geçirildi.



Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Paylaşımda, "Güvenli sokaklar, sağlıklı yarınlar ve güçlü bir gelecek için sahadayız. Gece gündüz demeden, büyük bir sorumluluk ve inançla görevimizi sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

