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'Mezopotamya güneşi' bulgur için sıraya girdiler

DHA

MARDİN'de üretilen 'Mezopotamya güneşi' isimli bulgur, coğrafi işaretle tescillendikten sonra organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 15 bulgur fabrikası, siparişlere yetişemez oldu. Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, yörede kaliteli bulgurluk buğdayın, 2 yıllık bir süreçten sonra coğrafi işaret aldığını belirterek, market zincirlerinin Mezopotamya güneşini, kendi raflarında satmak için sıraya girdiğini söyledi.
Medeniyetlerin başkenti Mardin´in 'Mezopotamya güneşi' olarak adlandırılan bulgurunu almak için birçok uluslararası düzeydeki firma sıraya girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Mardin bulgurunun coğrafi işaretle tescillenmesinden sonra organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 15 bulgur fabrikası, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yılda 100 bin ton bulgur ihraç ettiklerini ifade ederek, hem ihracatta, hem de yurt içi piyasasında Mardin bulgurunun pazar payının artmasını beklediklerini söyledi. Sun, Mardin bulgurunun, Türkiye piyasasında da büyük rağbet gördüğünü ve market zincirlerinin ürünü kendi raflarında satmak için sıraya girdiğini dikkat çekti.
15 FABRİKA MARDİN BULGURUNU ÜRETİYOR
Mardin bulgurunun kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını anlatan Sun, "Mardin bulgurlu zaten çok kaliteliydi, ama bilinirliği yoktu. Aldığımız belgeyle artık Türkiye´deki market zincirlerinin hepsi Mardin bulgurunu satmak için sıraya girdi. Hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Mardin bulguru çok kaliteli olduğundan ve artık coğrafi tescil belgeli olduğundan raflarında görmek istiyorlar. Mardin´de 15 tane bulgur fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalarımız şimdiden harıl harıl coğrafi işaret tescilli Mardin bulgurunu üretiyor" dedi.
TÜRKİYE´DEN EN ÇOK BULGUR İHRACATI YAPAN İL
Yurt dışına en çok bulgur ihracatı yapan illerin başında Mardin'in geldiğini anlatan Sun, Türkiye´deki bulgur üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini, ihracatın ise yüzde 35'ini karşıladıklarını söyledi. Sun, "Yaklaşık 250 bin ton üretim, 100 bin ton da ihracat yapılıyor. Mezopotamya Ovası'nda dünyanın en kaliteli bulgurluk buğdayı yetişiyor. Bu buğdaydan dünyanın en kaliteli bulgurunu yapıyoruz. Mardin bulgurunun rengi, tadı, aroması ve kalitesini ispat ettik. Mardin bulgurunu diğer bulgurlardan ayıran temel özellik, kehribar sarısı rengidir. Kehribar sarısı renk, bulgurda önemli bir kalite kriteridir. Mardin bulguru bu özelliğini yetiştiği kırmızı topraklardan ve buğdayın süt olum dönemindeki Mardin güneşinden alır" diye konuştu.
SAĞLIKLI BESLENMEK İSTEYENLER BULGUR TÜKETSİN
Sağlıklı beslenmek isteyen herkese Mardin bulgurunu tavsiye eden Sun, şunları söyledi:
"Dahil olduğu her tarifin lezzetini perçinleyen, hem doyurucu, hem çok lezzetli, hem de ekonomik olduğu için mutfağımızın demirbaş malzemeleri arasında yerini alan Mardin bulguru içinde barındırdığı lif ve protein oranının yüksek, mineral ve vitamin deposu olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlü kılıyor. Düzenli olarak bulgur tükettiğimizde bir süre sonra vücudumuz hastalıklara karşı çok daha korunaklı bir hale geliyor. Bulgur, kan şekerinin dengelenmesini sağladığından, şeker hastalarının sorunlarına çare oluyor. Bulgur içindeki bolca besin lifi, mineraller ve vitaminler sayesinde kan şekerinin dengelenmesinde de önemli roller üstleniyor. Bu da uzun vadede vücudu şeker ve kolesterol gibi rahatsızlıklardan korurken, var olan rahatsızlıkların da olumlu yönde seyretmesini sağlıyor. Kanın damarlarda rahatlıkla akmasını sağlayan, başka bir ifadeyle kan dolaşımının düzenli bir şekilde sürmesine destek olan bulgur, bu etkisiyle kalp krizi, felç, inme gibi aniden gelişebilecek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor. Bulgurun içerdiği besin liflerinin ve doymamış yağların marifetleri saymakla bitmiyor desek yeri. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olmakla kalmayan bulgur, doğru şekilde pişirilip tüketildiğinde zayıflamak isteyenlere de yardımcı oluyor. Uzun süre tok tutması, sindirim sistemini bol bol çalıştırması yağ yakım sürecinin hızlanmasında önemli bir rol oynuyor. Mardin bulguru son yıllarda gittikçe yükselen bir trend izliyor. Pirincin tahtına oturmaya başladı. Türkiye halkını, bu değerli ve faydalı ürüne sofralarında yer vermeye davet ediyorum." 
Mardin Hububatçılar Derneği Başkanı Şerif Öter de Mezopotamya topraklarında yetişen kaliteli buğdaydan üretilen bulgurun tescillenmesini gecikmiş bir karar olduğunu söyledi. Mardin bulgurunu dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını anlatan Öter, "Zamanla Mardin bulgurunun değeri daha da anlaşılacak. Artık uluslararası marketlerde de Mardin bulguru raflarda yerini aldı. Mardin bulguruna talep her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

MARDİN

07 Kasım 2019 Perşembe

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