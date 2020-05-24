Kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

<br>Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibi, bayram sürpriziyle karşılaştı.<br>İpek Mahallesi sakinleri, 155 Polis Hattı'nı arayarak, mahallede kavga çıktığını bildirdi. İhbar üzerine mahalleye giden polis ekipleri, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. <br>Sürpriz karşısından şaşıran polisler, mahalle sakinleri ile bayramlaşıp, teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER<br>2020-05-24 15:09:10<br>
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