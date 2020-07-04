Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de büyükşehirlere gönderilmek üzere patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerine kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.