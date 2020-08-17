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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’in marka kavunu tezgahlarda yerini aldı

İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Sakızlı köyünde yetişen ve yıllardır adından söz ettiren kavun, tezgahlarda yerini aldı.

Mardin’in marka kavunu tezgahlarda yerini aldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Sakızlı köyünde yetişen ve yıllardır adından söz ettiren kavun, tezgahlarda yerini aldı.
Lezzetiyle insana parmak ısırtan Sakızlı köyü kavununun bu yıl hasadı yapıldı. Tadına bakanın bir daha almak istediği Sakızlı köyü kavunu bölge illeri ve ilçelerinden rağbet görüyor. Susuz olmasıyla özellikle de tercih sebebi olan organik kavun, tadanların vazgeçilmezi haline geliyor.

“Günde 400 kilo indiriyoruz, akşama kadar hepsi satılıyor”
Manav işletmecisi Mehmetşah Atalay, Sakızlı köyü kavunundan günce 400 kilo getirdiğini ve akşama kadar tüm kavunların satıldığını söyledi. Atalay, ”Bu susuz kavunun tadı çok güzeldir. Her gün bu kavundan taze taze satıyorum. Vatandaşlar lezzetiyle bu kavundan memnun kalıyor. Günde 400 kilo kavun indiriyoruz, akşama kadar bu Sakızlı köyünden gelen kavunların hepsi satılıyor. Başka yerlerden aldığımız kavunlar daha uygun olmasına rağmen satılmıyor. Gelen müşterilerimizin çoğunluğunun tercihi bu kavun yönündedir. Yerli ve susuz olmasıyla da rağbet sebebi olan bu kavunun yetişmesinde ilaç olmaması ve gübre kullanılmaması da tercih sebebi arasında yer alıyor” diye konuştu.

“Müşterilerimiz çok memnun, taze taze satıyoruz”
Manav sahibi Atalay, müşterilerinin Sakızlı köyü kavununu çok beğendiğini bu sebeple taze taze satıldığını dile getirdi. Atalay, "Ben manav dükkanını açmadan da Sakızlı köyü kavununun ismini biliyordum. İlçemizde yıllarca yaz aylarında bu kavun tüketiliyor ve biz manav dükkanını açtıktan sonra bu köyde yetişen kavunu satmaya başladım. Müşterilerimiz memnun olduğu için her gün taze taze satıyoruz. Sakızlı köyü kavunu Mardin ve çevre illerinde bir marka kavun olmuş durumda” şeklinde konuştu.
Müşterilerden Salih Tekin de kavunu çok beğendiği ve herkese tavsiye ettiğini söyledi. Tekin, "Mayhoş bir tadı var, bu kavun su değmeden, doğal bir şekilde yetişiyor. Bu sebeple tadı da damakta kalıyor. Gerçekten de süper bir kavun, herkese de tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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