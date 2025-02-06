Mardin'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024'te 2 kişinin öldürülmesinin ardından firar eden zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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