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        Mardin'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:41
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        Mardin'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024'te 2 kişinin öldürülmesinin ardından firar eden zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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