Mardin'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024'te 2 kişinin öldürülmesinin ardından firar eden zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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