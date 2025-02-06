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        Mardin'de aracında ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca bulunduran kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:06
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        Mardin'de aracında ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca bulunduran kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah taşıyan veya bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalım Mahallesi Midyat Caddesi üzerinde uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

        Aramada, araçta ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü A.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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