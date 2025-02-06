Mardin'de aracında ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca bulunduran kişi tutuklandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca bulunduran kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah taşıyan veya bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalım Mahallesi Midyat Caddesi üzerinde uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.
Aramada, araçta ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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