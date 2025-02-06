Mardin'de aracında ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı

Bu kapsamda Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalım Mahallesi Midyat Caddesi üzerinde uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

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