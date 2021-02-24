Mardin Valisi Demirtaş, muhtar heyetini kabul etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çeşitli ilçe ve mahallelerden gelen muhtar heyetini kabul etti.

Vali Demirtaş, Mazıdağı Konur Mahalle muhtarı Ahmet Akın, Dargeçit Çukurdere Mahalle muhtarı Musa Alptekin, Kızıltepe Çatalca Mahalle muhtarı Ali Karakuş, Derik Göktaş Mahalle muhtarı Barış Yaşar, Derik Burç Mahalle muhtarı Hüsamettin Tatlı, köy heyetinden Hacı Çelik, Serhan Korkmaz, mahalle sakini Abdulcelil Alptekin ve Veysi Yaşar’ı Dara toplantı salonunda ağırladı.

Muhtarların yöneticiler ve vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü belirten Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri olduğunda muhtarlarımız üzerinden bizlere ulaşıyor. Muhtarlarımızı oldukça önemsiyoruz. Gelen her taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın genelde yol ve su sorunları oluyor. Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlerimiz ile Mardin’e geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda istişarelerde bulunduk. Yol ve su bizim birinci önceliğimiz. Allah nasip ederse 2021 yılı içerisinde gündemimize aldığımız bu iki madde konusunda çok ciddi ilerleme kat edeceğiz. Yol ve suyu sorun olmaktan çıkaracağız. Bu sene başta grup yollarımız olmak üzere tüm kırsal mahallelerimizde ihtiyaç olan asfaltı dökeceğiz" dedi.

Vali Demirtaş’ın muhtarların talep ve sorunlarını tek tek dinlemesinin ardından görüşme sona erdi.

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