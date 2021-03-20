Mardin merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 26 gözaltı 

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MARDİN, (DHA)MARDİN merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla PKK/KCK terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerinin koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Terör örgütünün 'KCK yapılanması'nda sözde 'en üst karar alma ve uygulama merci' olarak bilinen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne yardım ettikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin

2021-03-20 09:24:27



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