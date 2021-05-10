Suriye sınırı 'güvenlik duvarı' ile örüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye sınırı 'güvenlik duvarı' ile örüldü

İHA

Suriye sınırı 'güvenlik duvarı' ile örüldü

Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak’ın Suriye sınırında yapımına başlanan güvenlik duvarı tamamlandı. Suriye sınır hattına 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.
Suriye'de yaşanan iç savaşın başladığı günlerden bu yana bölgedeki sorunların direkt etkilediği Türkiye, tedbir olarak sınıra duvar örmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde TOKİ tarafından Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak’ın Suriye sınırına yaklaşık 5 yıl önce yapımına başlanan güvenlik duvarı çalışmaları tamamlandı. Kilis’te konuşlu bulunan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay’da konuşlu bulunan 2’inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa’da bulunan 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe’de konuşlu bulunan 4’üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi’de konuşlu bulunan 8’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenlik duvarı ve devriye yolu planlandı. Şimdiye kadar sınıra 892 kilometrelik duvar örüldü.

Duvarların üzerine jiletli tel çekildi
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı Suriye sınır hattında duvar yapımı yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Sınırda 3 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları yapıldı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.
Suriye sınırına örülecek duvar projesinin yüzde 98'lik kısım tamamlandı bugüne kadar 892 kilometrelik duvar örüldü. Suriye sınır hattında 18,9 kilometrelik bölüm kaldı.
İran sınırına 147,4 kilometre duvar örülürken, geriye kalan 96 kilometrelik bölümü tamamlama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Irak sınır hattında ise 35 kilometrelik duvar örüleceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akyüz gümüş ürünleri Anneler Günü'nde online satışta yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Akyüz gümüş ürünleri Anneler Günü'nde online satışta ...
Görme engelli şehit annesi: Onu yanımda hissediyorum
YEREL HABERLER Görme engelli şehit annesi: Onu yanımda hissediyorum
Özel gün nedeni ile kısıtlamalardan muaf tutuldular Mardin’de çiçekçilerin Anneler Günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Özel gün nedeni ile kısıtlamalardan muaf ...
Bakan Soylu sosyal medya hesabından duyurdu: Mardin’de 6 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu sosyal medya hesabından duyurdu: ...
Mardin Valisi Demirtaş, pazar yerlerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, pazar yerlerinde ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi yüzleri ...
Mardin’de Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’de Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına ...
Mardin’de kapanmanın 9'uncu gününde sessizlik sürüyor
YEREL HABERLER Mardin’de kapanmanın 9'uncu gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de pazar yerleri açıldı esnaf da vatandaş da sevindi
YEREL HABERLER Mardin'de pazar yerleri açıldı esnaf da vatandaş da ...