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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinspor’un yeni yönetim kadrosu belirlendi

İHA

Mardinspor’un yeni yönetim kadrosu belirlendi

Mardinspor 1969 yeni yönetim kadrosu belli oldu, kulüp başkanlığına Nasır Duyan seçildi.
Mardinpsor 1969 Kulüp çatısı altında toplanan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Kulüp başkanlığına Nasır Duyan, başkan yardımcılığına Cebrail Aslan, sekreterlik ve akreditasyona Şahin Arpa, saymanlığa Ekrem Sümer, futbol takımı ve tesis sorumluluğuna Uğur Çakar, altyapı ve koordinasyona Ahmet Azun, stadyum ve taraftar sorumluluğuna Abdulselam Er ve Rıdvan Aşar, basın ve iletişim Mehmet ve Abdulkadir Can getirildi.
Mardinspor’un yeni başkanı Nasır Duyan, yeni yönetimin Mardin’e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yeni yönetimde bulunanlara başarı dileklerinde bulunan başkan Nasır Duyan, “Allah utandırmasın. Mardinspor’da daha önce yöneticilik yapmış, arkadaşlara da teşekkür ediyorum. 1969’dan bu yana Mardin’e hizmet etmiş hocasından tutun futbolcusuna, teknik ekibinden çaycısına kadar, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Zor bir süreç, zor bir görev. Spor çok farklı bir ortam” dedi.

“Hedefimiz Mardinspor’u 1. Lig’e çıkarmak”
Şeffaf bir yönetim ile çalışacaklarını kaydeden başkan Duyan, “Bizim amacımız Mardinspor’a ne verebiliriz? Amacımız Mardinspor’u 3. Lig’ten 2. Lig’e ve daha sonra da 1. Lig’e çıkarmaktır. Bu hedeflerle biz bu görevi aldık. Her şeyden önce şeffaf bir yönetim, hesap veren bir yönetim olacak. Hiçbir şey sır olarak kalmayacak. Her şey ortada olacak. Başarı hepimizin. Eğer kazanacak biri varsa o da Mardin halkıdır, Mardinspor’dur. Bizim tek amacımız o. Bu görevi sayın valimizin önderliğinde yapıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Küskünlüğün, kırgınlığın, konuşmanın zamanı değil, icraat zamanı. Bizim hedefimiz bu” diye konuştu.

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