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"Mardin'in bereketli toprakları imara açılmayacak"

Tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar araziye sahip ve Türkiye'nin un ihracatının yüzde 36'sını, bulgur ihracatının yüzde 35'ini, makarna ihracatının da yüzde 10'nu gerçekleştiren Mardin'de, tarım arazilerinin imara açılmasının önüne geçilmesi için Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince çalışma yürütülüyor

Mardin'in bereketli toprakları imara açılmayacak
AA

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'in verimli topraklarında imar izni verilmeyecek.

Tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar araziye sahip Türkiye'nin un ihracatının yüzde 36'sını, bulgur ihracatının yüzde 35'ini ve makarna ihracatının yüzde 10'nu gerçekleştiren Mardin'de tarım arazilerinin imara açılmasının önüne geçilmesi amacıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda konu görüşüldü. Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tarım arazilerinin imara açılmaması için bütün belediye başkanlarına talimat verdi. Öte yandan, Valilikte de imar için oluşturulan kurulda, buna ilişkin gelen talepleri değerlendirilerek, tarım arazisinin imara açılmasının önüne geçiliyor.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmayla verimli toprakların tamamının üretime yönelik değerlendirilmesi ve başka amaçlar için kullanılmasına müsaade edilmemesi sağlanıyor.

- "Tarım arazilerini daha dikkatli bir şekilde kullanacağız"

Demirtaş AA muhabirine, bereketli topraklarıyla Mardin'in hububat üretiminde önemli bu konumda olduğu söyledi.

Son zamanlarda kentte ekilen ürünlerde çok iyi verimlerin alındığını kaydeden Demirtaş, Mardin'in Mezopotamya Ovası'nın ortasında yer aldığını, çok verimli tarım arazilerinin bulunduğunu belirtti.

Tarım arazilerin imara açılmaması konusunda ciddi anlamda gayret göstereceklerini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Çünkü bunlar bize emanet araziler. Gerçekten de bu arazilerin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Özellikle bu yıl güvenli gıdanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda ister Büyükşehir Belediyesi olsun ister ilçe belediyeleri olsun, yaptığımız görüşmelerde bundan sonra imar çalışmalarında bu toprakların verimli olması dolayısıyla tarım arazilerini daha dikkatli bir şekilde kullanacağız. İnşallah bundan sonra gereğini yapacağız. Şu anda buna yönelik çalışmalar başladı.

İmara açılmaması konusunda talimatlarımız oldu. Bu verimli topraklar üzerinde inşaatlar, konutlar dikmemek lazım. Zaten başka alanlarda arazilerimiz var. Verimsiz olan topraklar üzerinde imara açılabilir. Burada önemli olan yanlış bir tercih yapılmamasıdır. Yoksa imar yapabileceğimiz alanlar çok geniş."

- "Arazilerin imara açılması bölge için büyük kayıp olur"

Türkiye Ziraatçılar Derneği Mardin İl Temsilcisi ve çiftçi İbrahim Halil Kuzu da tarım arazilerinin imara açılmaması çalışmasını müjdeli bir haber olarak karşıladıklarını söyledi.

Yıllardan beridir ata mesleği olan çiftçiliği yaptıklarını anlatan Kuzu, tarım arazilerin sadece tarım için kullanılmasının önem taşıdığını, bu kararı desteklediklerini kaydetti.

Mardin genelinde toprakların bereketli olduğunu, çoğunda yılda iki ürün alınabildiğini anlatan Kuzu, şöyle dedi:

"Burada çok güzel buğday yetişiyor. Çoğu sulanabilir arazi. Buğdaydan sonra ikinci ürün mısır yapılıyor. Bunda da yüksek verim elde ediliyor. Yılda iki kere mahsul alınabiliyor. Bu arazilerin imara açılması bölge için büyük kayıp olur. Tarım bölgesindeyiz, bu yüzden tarım arazilerinin imara açılmamasını destekliyoruz. Buralarda sadece tarım yapılabilir. Bu şekilde karar alınmış. Buna çok sevindik, bu kararın yanındayız."

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