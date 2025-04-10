Mardin'in tarihi çeşmeleri restore ediliyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesinde, sit alanında yer alan ve 1. grup tescilli yapılar arasında bulunan tarihi çeşmelerin korunarak geleceğe taşınması amacıyla restorasyon çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası hedefi doğrultusunda şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmak için yürütülen bu çalışmalar kapsamında, su akışının halen sürdüğü 40 çeşme tespit edildi.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, 6 tane çeşmede çalışmalar başladı. Maristan, Cevheriye, Saray, Ayn Ceviz, Sultan İsa ve Semerciler Çarşısı gibi noktalarda yer alan bağımsız çeşmelerin bakım ve aslına uygun restorasyon çalışmaları sürüyor.