Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş 112 kilogram eroin ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.Yurt dışından ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu nakli yaptığı tespit edilen tırda, özel olarak büyütülmüş soğutucu bölümüne gizlenmiş 112 kilogram eroin bulundu.Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.