Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Mardin’de dereye düşen Medine boğuldu

        Mardin’de dereye düşen Medine boğuldu

        Mardin'in Savur ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde hayvan otlatırken dengesini kaybedip dereye düşen 16 yaşındaki Medine Yavuz, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 20.03.2026 - 21:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dereye düşen Medine'den acı haber
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Savur ilçesinde hayvan otlatırken dereye düşen Medine Yavuz (16), boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan otlatan Medine Yavuz, dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpan Yavuz’u çevredekiler çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz’u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar ilçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yavuz’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Savur
        #Medine Yavuz
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
