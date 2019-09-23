ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada trans yağların kalp ve damar sağlığı açısından risk yaratabileceği açıklamasının ardından Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) üye firmaları, hiçbir yasal düzenleme veya kısıtlama olmadığı halde inisiyatif kullanarak trans yağsız üretim için harekete geçti.

BİLİM DÜNYASI TARAFINDAN 'TRANS YAĞ YOK' OLARAK KABUL EDİLİYOR

Trans yağların elimine edilmesinde Türkiye'nin, ABD’den 11, Kanada’dan 13 ve Avrupa Birliği’nden ise tam 14 yıl ileride olduğunu kaydeden Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, MÜMSAD üyesi olan firmaların margarinlerindeki trans yağ seviyesini 12 yıldır yüzde 1’in altında tuttuğunu, bu seviyenin ise bilim dünyası tarafından “trans yağ yok” olarak kabul edildiğini açıkladı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRDI

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği tarafından yapılan incelemede, piyasadan rastgele toplanmış margarinlerde trans yağ seviyesinin yüzde 1 limitinin de altında (yüzde 0,18-0,76) olduğu tespit edildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜM ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye'nin bu anlamda dünyaya öncü olduğunun altını çizen Ebru Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) trans yağların elimine edilmesi için tüm ülkelere çağrıda bulundu. 2023’e kadar uygulanmasını önerdiği hedef limit yüzde 2. Türkiye’de ise ulaşılabilecek en iyi seviye WHO tarafından konulan hedefin yarısı olan yüzde 1'e bu hedef için konulandan 16 yıl önce yakalandı."

"TRANS YAĞ YOKTUR" LOGOSUNA DİKKAT!

"'Trans yağ yoktur' logosunun 2008 yılından bu yana MÜMSAD’a tescilli olduğunu kaydeden Akdağ, "Bu sorumlulukla rastgele zamanlarda piyasadan rastgele toplanan margarinlerin trans yağ seviyesi, MÜMSAD tarafından akredite üniversite laboratuvarlarında kontrol ettiriliyor" diye konuştu.

Türkiye'de yüzde 1’in altında olan ürünlerde "Trans yağ yoktur" logosu kullanıldığını vurgulayan Akdağ, halk sağlığı açısından "Trans yağ yoktur" logolu ürünler kullanılması gerektiğini söyledi.