Margot Robbie anne oldu! 'Barbie' yıldızı bir erkek bebek dünyaya getirdi

2016'da verdiği bir röportajda Margot Robbie, Tom Ackerly ile olan ilişkisini ve ilk tanışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı: Ben tam bir bekar kızdım. İlişki fikri bende kusma isteği uyandırıyordu. Sonra o beni etkiledi. Çok uzun zamandır arkadaştık. Ona her zaman aşıktım ama onun bana asla aşık olmayacağını düşünürdüm.