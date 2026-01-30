Habertürk
        Haberler Magazin Margot Robbie: Jacob Elordi benim için ideal erkek - Magazin haberleri

        Margot Robbie: Jacob Elordi benim için ideal erkek

        Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin başrollerini paylaştığı 'Uğultulu Tepeler' filminin galası gerçekleşti. Robbie, rol arkadaşı Jacob Elordi hakkında yaptığı; "Evliyim ama benim için ideal erkek" açıklamasıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 23:09 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:09
        "Jacob Elordi benim için ideal erkek"
        Uzun süredir sinemaseverlerin heyecanla beklediği Emily Brontë'nin klasik eseri 'Uğultulu Tepeler', Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin başrolleri paylaşmasıyla beyaz perdeye uyarlandı.

        Filmin galasında ikilinin samimi halleri dikkat çekerken, Margot Robbie'nin partneriyle ilgili açıklamaları da kısa sürede gündem oldu.

        Set sürecine dair konuşan Robbie, Jacob Elordi ile kamera arkasında yaşananlara ilişkin oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Çekimlerde fiziksel yakınlık içeren birçok sahne bulunduğunu belirten oyuncu, "Evet, Jacob ile çok öpüştük. Her yerde öpüşüyoruz, sürekli öpüşüyoruz" sözleriyle dikkat çekti.

        REKLAM

        The News'te yer alan habere göre Margot Robbie, açıklamalarını bununla da sınırlı tutmadı. Ünlü oyuncu; "Evliyim ama Jacob Elordi benim için ideal erkek" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Margot Robbie, 2016'da Tom Ackerley ile evlenmiş, 2024 yılında ilk çocuğunu dünyaya getirmişti.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        #Margot Robbie
        #Jacob Elordi
        #Tom Ackerley
        #Uğultulu Tepeler
