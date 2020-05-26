Bir televizyon kanalında canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, babası Türk olan gazeteci Maria Gladkikh için canlı yayında Zeybek oynadı. Maria ile Çilingiroğlu arasındaki diyalog ise dikkat çekti. Peki Maria Dilek Gladkikh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maria Dilek Gladkikh'in hakkında...

MARİA DİLEK GLADKİKH KİMDİR?

Maria Dilek Gladkikh Moskova Devlet Üniversitesinde Televizyonculuk okudu. Annesi Rus, babası Türk'tür. Maria Dilek Gladkikh kendisi ile ilgili merak edilenleri instagram hesabından paylaştı:

"Babamı hiç tanımadım, fotoğraflarda gördüm sadece. 11 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum, kan çekiyor ama Türkçe'yi tamamen kendim öğrendim. Türkiyede hiç yaşamadım. “Rusya24” kanalının Haber Spikeriyim. Stüdyo’da neler oluyor? Yayınların perde arkasını gösteriyorum. Rusça, İngilizce, İspanyolca biliyorum. Arapça ve Portekizce öğreniyorum şimdi. Bu dilleri nasıl öğrendim? Taktiklerimi paylaşıyorum"

Maria Dilek Gladkikh, son olarak Türk toplumunda en çok kullanılan jest ve mimikler adlı bir video paylaştı.