"Bundan sonra böyle"

Pazar günleri ATV'de izleyici ile buluşan Maria ile Mustafa, 8. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı ve gözler şimdiden yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARIA İLE MUSTAFA 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Candemir Ailesi, Mustafa’nın yasını tutarken Maria, Mustafa’nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.

Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa’nın yanına gider. Mustafa’yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.

Nihat, aralarındaki tüm engellere rağmen Nadire’ye duygularını açık eder. Kafası giderek karışan Nadire, bu aşka karşılık verebilecek midir?

MARIA İLE MUSTAFA 9. BÖLÜM FRAGMANI

Maria ile Mustafa 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...