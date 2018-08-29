Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir bölge olan Porto Riko'yu geçtiğimiz sonbaharda vuran Maria Kasırgası'nda resmi ölü sayısı 64'ten 2975'e yükseltildi.

Porto Riko hükümeti, resmi ölü sayısının gerçek rakamları yansıtmadığı yönünde 1 yıl boyunca gelen eleştirilerin ardından yeni resmi sayıyı açıkladı.

Resmi rakamın Eylül 2017'de adayı vuran Maria Kasırgası'yla ilgili olarak George Washington Üniversitesi tarafından yapılan bağımsız araştırmanın ardından belirlendiği ifade edildi.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asla 'sıfır iletişim, sıfır enerji, sıfır karayolu ulaşımı' senaryosunu öngörmemiştik. Buradaki dersin en kötüsünü öngörmek olduğunu düşünüyorum. Evet, hatalar yaptım. Evet, geriye dönüp baktığımda, bazı şeyler farklı bir şekilde ele alınabilirdi" ifadelerini kullandı.

George Washington Üniversitesi'nin araştırmasında, ölümlerin önemli bir kısmının kasırganın vurduğu Eylül 2017'den Şubat 2018'e kadar olan bölümde hayatını kaybettikleri belirlendi. Zira, önceki yılların aynı periyoduna kıyasla adada ölüm oranı yüzde 22 arttı.

3.3 milyon ABD vatandaşına ev sahipliği yapan Karayip adasında, Maria Kasırgası sonrasında tedaviye ve temiz suya erişimde sıkıntılar yaşanmış ve Porto Riko uzun bir süre elektriksiz kalmıştı.

Daha önce Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar benzer bir araştırma yayınlamış ve ölü sayısının 4600 civarında olduğunu açıklamışlardı.

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