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HaberlerDünyadanMarilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarıldı - Magazin haberleri
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Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Hakkındaki iki tane saldırı suçlamaları üzerine ABD'nin New Hampshire eyaletinde polis, 52 yaşındaki şarkıcı Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Ayrıca Manson ve menajerlerinin bu durumdan bir süredir haberdar olduğu ancak dönüş yapmadığı belirtildi

Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarıldı - Magazin haberleri
Tutuklama kararı çıkarıldı
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HABERTURK.COM

Son zamanlarda kendisine yöneltilen iddialarla gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Marilyn Manson, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

BBC'de yer alan habere göre, Manson hakkında iki tane saldırı suçlaması bulunuyor. New Hampshire polisi tarafından yapılan açıklamada, Manson ve menajerlerinin tutuklama kararından bir süredir haberdar olduğu ancak dönüş yapmadığı belirtildi.

Gilford Polis Departmanı, her suçlamanın bir yıldan az hapis cezası ve 2 bin dolara kadar cezası olabileceğini söyledi.

"O, KADINLARI YOK EDEN BİR CANAVAR"

Öte yandan 'Game of Thrones' oyuncusu Esme Bianco, şubat ayında 52 yaşındaki şarkıcının kendisini baltayla kovalamasının ardından ondan ayrıldığını açıklamıştı.

Fiziksel ve psikolojik istismara maruz kaldığını iddia eden Bianco, ilişkileri sırasında ne giyeceğine ve ne zaman uyuyacağını bile Marilyn Manson'ın karar verdiğini söylemişti. Esme Bianco, şarkıcıyı, "pek çok kadını neredeyse yok eden bir canavar" şeklinde tanımlamıştı.

"SERİ AVCI"

Küçükken onun müziğine ve sanatına hayranlık duyduğunu açıklayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, "seri avcı" dediği Manson'la 2005'te tanıştığını dile getirmişti.

Esme Bianco, yıllar içinde iletişimlerinin sürdüğünü ve 2009'da bir müzik videosunda oynaması için anlaştıklarını belirtmişti.

The Variety'nin aktardığına göre; Bianco, "I Want to Kill You Like They Do in the Movies" (Seni Filmlerde Yaptıkları Gibi Öldürmek İstiyorum) adlı şarkının videosunda Manson'ın sevgilisi ve kurbanı rolüne hayat vereceğini düşündü.

Ancak Manson'ın çekimler sırasında oyuncuya şiddet uyguladığı, kabloyla bağladığı ve Evan Rachel Wood'un da bahsettiği "işkence aleti" olan elektrikli oyuncağını Bianco'nun üzerinde kullandığı bildirilmişti.

"BİR MAHKUM GİBİ HİSSETTİM"

Mart 2011'de şarkıcının yanına taşınan Bianco, birkaç ay beraber yaşadıklarını, ilişki sırasında rızası olmadan kendisini ısırdığını ve vücudunu yaraladığını açıklamıştı.

Bir keresinde gövdesini bıçakla defalarca kestiğini ekleyen ünlü oyuncu, "Aslında bir mahkum gibi hissettim" demişti.

EVAN RACHEL WOOD: ARTIK SUSMAYACAĞIM

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Evan Rachel Wood, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken aşk yaşamaya başladığı ve bir yıl sonra ayrıldığı Marilyn Manson'ın kendisini yıllarca taciz ettiğini açıklamıştı.

Marilyn Manson'ın başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan ünlü oyuncu, "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Wood, artık susmayacağını da sözlerine eklemişti.

Oyuncu, Marilyn Manson'ı ilişkileri esnasında kendisine yönelik antisemitist yorumlarda ve davranışlarda bulunmakla da suçlamıştı.

PHOEBE BRIDGERS: EVİNDE 'TECAVÜZ ODASI' VAR

Manson hakkında sular durulmadan skandal bir iddia daha ortaya atılmıştı.

26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği Manson'ın evinde bir tecavüz odası olduğunu öne sürmüştü.

Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren Bridgers, şunları söylemişti:

O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp, şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum.

ELLIE ROWSELL: ETEĞİMİN ALTINI GİZLİCE FİLME ALDI

Ellie Rowsell de adı birçok iddialarla gündeme gelen şarkıcı Marilyn Manson ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

Manson'ı eteğinin altını izinsiz filme almakla suçlayan Rowsell, "İnsanların onu savunduğunu görmek üzücü. Manson'ın ahlaksızlığını ortalıkta sergilemesi ona kadınları istismar etme hakkı vermiyor" demişti.

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