EVAN RACHEL WOOD: ARTIK SUSMAYACAĞIM

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Evan Rachel Wood, 2006 yılında henüz 19 yaşındayken aşk yaşamaya başladığı ve bir yıl sonra ayrıldığı Marilyn Manson'ın kendisini yıllarca taciz ettiğini açıklamıştı.

Marilyn Manson'ın başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan ünlü oyuncu, "Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Wood, artık susmayacağını da sözlerine eklemişti.

Oyuncu, Marilyn Manson'ı ilişkileri esnasında kendisine yönelik antisemitist yorumlarda ve davranışlarda bulunmakla da suçlamıştı.