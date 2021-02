"SERİ AVCI"

Küçükken onun müziğine ve sanatına hayranlık duyduğunu açıklayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, "seri avcı" dediği Manson'la 2005'te tanıştığını dile getirdi.

Esme Bianco, yıllar içinde iletişimlerinin sürdüğünü ve 2009'da bir müzik videosunda oynaması için anlaştıklarını belirtti.

The Variety'nin aktardığına göre; Bianco, "I Want to Kill You Like They Do in the Movies" (Seni Filmlerde Yaptıkları Gibi Öldürmek İstiyorum) adlı şarkının videosunda Manson'ın sevgilisi ve kurbanı rolüne hayat vereceğini düşündü.

Ancak Manson'ın çekimler sırasında oyuncuya şiddet uyguladığı, kabloyla bağladığı ve Evan Rachel Wood'un da bahsettiği "işkence aleti" olan elektrikli oyuncağını Bianco'nun üzerinde kullandığı bildirildi.